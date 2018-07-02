هل فعلا انتحر عبد الرحمن بالحوت الأزرق؟.. والده يجيب

أوضح #والد_الطفل_السعودي_المنتحر #عبدالرحمن_الأحمري في حديثه لـ"العربية.نت" أن اللعبة التي قتلت ابنه لا يعرف يقيناً أنها " #الحوت_الأزرق " أو غيرها، "غير أن النهاية هي الموت لطفلي البريء الذي لم أستطع حمايته وهو يبعد عني أمتارا قليلة، بعد اكتشافي وبحثي عن اللعبة القاتلة والمليئة باللعنات والأسحار".

وتحدث والد الطفل عبد الرحمن سعد الأحمري لـ "العربية.نت" قائلاً: "لم أتوصل إلى اسم اللعبة، لأن العديد من الألعاب أصبحت تتخذ هذا الاتجاه، في استغلال نفسية الطفل وتوجيهه نحو الانتحار والقتل".

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وأكد بأن المشكلة ليست في اسم اللعبة، وإنما في نتيجتها الأليمة، مما يستوجب أن يكون هناك حزام ثقافي، يعرف الأطفال والمراهقين بأخطار هذه الألعاب، وأنا أعتبر هذه الألعاب خصمي وغريمي لأنها أخذت أغلى ما أملك.

وناشد الأحمري المتخصصين في علم النفس والاجتماع، والخبراء في أمن المعلومات بمراقبة مثل هذه الألعاب، وإبلاغ المجتمع عن أخطارها، وإيجاد حلول حتى لا يموت طفل آخر.

وكشف عن استلام جثة طفله "عبدالرحمن" من الجهات المعنية، بعد ثبوت عدم وجود أي شبهة جنائية في محيط الطفل، وأثبتت الأدلة والبحث الجنائي على أن ما جرى هو انتحار بسبب ألعاب الموت.

بينما أكد خبير أمن المعلومات الدكتور سلطان المورقي، وجود العديد من الألعاب التي تمارس سلطتها على نفسية الأطفال، مثل لعبة مريم أو الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب التي تنهي اللعبة بانتحار المشاركين.

وقال المورقي: "إن الألعاب الإلكترونية بشكل عام، تغري الأطفال وتحفزهم للانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويقوم عليها أشخاص متخصصون في مجال علم النفس، ليدخلوا الأطفال في هذه المغامرات غير المحسوبة العواقب".

وشدد المورقي إلى أن الناس غافلة عن الحالة النفسية للطفل، وكيفية الخطاب معه، وخصوصاً مع الجيل الجديد، والذي يحتاج إلى طريقة تواصل معينة، ليكون الآباء والأمهات قريبين من الأبناء، فهذه الألعاب لا يمكن أن تكون السبب الوحيد، وإنما نفسية الطفل وهي العامل المؤثر.