وفاة طالب طب أثناء سيره لأخذ وثيقة تخرجه في جامعة جازان

نعت جامعة جازان أحد طلابها، أمس الأحد، بتغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي #تويتر بقولها: ببالغ الحزن والأسى تنعى جامعة جازان ممثلة بكلية الطب طالب الامتياز الطبيب عبدالرحمن حسن مكين".

وفي التفاصيل، تُوفي الطبيب #عبدالرحمن_مكين وهو طالب امتياز في الطب بجامعة جازان، أثناء ذهابه ظُهر يوم أمس الأحد لتسلم وثيقة التخرج، إثر حادث مروري، لتتحوّل فرحة ذويه بتخرجه إلى مأتم.

وقد صرح لـ"العربية.نت" أحد أقاربه بقوله " ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة ابننا الشاب عبدالرحمن بحادث مروري، مضيفاً خرج عند الساعة 11 صباحا وكان متوجهاً للجامعة لاستلام وثيقة التخرج، وحدث له أثناء الطريق حادث أدى إلى وفاته، وقد نقل إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياة.

وأشار إلى أن والد "عبدالرحمن" في حالة صعبة من أثر الصدمة، حيث إن عقد قران "عبدالرحمن" تم قبل أسبوع، وأيضا كان سيستلم وثيقة التخرج وسيتجه بعدها إلى إحدى الجامعات السعودية بعد قبوله كمعيد فيها.. كما أنه أكبر إخوته.

وذكرت جامعة جازان أن الطالب كان من المتفوقين من طلبة الامتياز خلقاً وعلماً، وكان خبر وفاته فاجعة على كل من يعرفه من منسوبي الجامعة.

وعن وضع الوثيقة، ذكر قريب العائلة، أن هذا الأمر عائد لوالد الفقيد، فالوثيقة تشهد تخرجه في الكلية، ولكن الله اختاره لجواره، وهو خرج في طريق يبتغي فيه علما.