أغنية لـ"البيتلز" عمرها 53 عاماً تحتفي بقيادة السعوديات

أهدى طلاب كلية "بريكلي" للموسيقى في بوسطن السعوديات أغنية تزامنت مع بدء قيادتهن للسيارات في المملكة.

وتأتي هذه الأغنية بالاشتراك مع الإذاعة الدولية العامة PRI وهي النسخة العربية من أغنية شهيرة لفرقة "البيتلز" البريطانية بعنوان "Drive My Car" صدرت عام 1965.

ونفذ العمل بعد إعادة توزيعه وكتابته باللغة العربية مجموعة من طلاب الكلية وهم: عازف القانون طوني برهوم وطارق رنتيسي من فلسطين، وعازف الإيقاع ليث صديق من الأردن، وجيرد هندرسون عازف "الغيتار بص"من أوريغون. كما ضم طاقم الأغنية عازف "التشيلو" الملحن وقائد الفرقة الفلسطيني، نسيم الأطرش، وأدت الأغنية الشابة السورية، نانو ريس، التي كتبت الكلمات أيضاً، وجاءت بسيطة في لغتها ومقتبسة من الأغنية الإنجليزية تقول فيها:

حبيبي راح أسوق السيارة

إي والله راح أصير مشهورة

حبيبي راح أسوق السيارة

بيب .. بيب ..بيب

وكنوع من التوثيق تم تسمية فريق الأغنية "نانو و 4_2_6" و تعكس الأرقام تاريخ السماح بالقيادة، مع العلم أنه تم تسجيل الأغنية في 17 أيار/مايو الماضي وطرحها في اليوتيوب قبيل القرار بيومين.

وفي حديثه للإذاعة، عبر نسيم الأطرش عن مدى شعورهم بأهمية الحدث، مبيناً أنه أعاد الاستماع لأغنية "البيتلز" حتى يتذكرها مجدداً، وقال: "كان التركيز منصباً في الأغنية على القيادة، ولا يوجد شيء سواها مهماً للمرأة في هذه اللحظة، وأعتقد بأنها لحظة تاريخية ومهمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية".