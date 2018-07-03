السعودية.. وصلات لروائع عمالقة الطرب تصدح بالمفتاحة

يستعد جمهور مسرح "#مفتاحة" بمدينة #أبها بعسير، أن يُطرب بأغاني #أم_كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، اليوم الثلاثاء، مع افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية" التي تنظمها هيئة الثقافة، ضمن مشاركتها في فعاليات صيف أبها، هذا وبحسب ما كشفه رئيس #دار_الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، مؤكداً أن تلك الوصلات ستقدم عبر الفنانين ريهام عبد الحكيم، وصابرين النجيلي، ومحمد الموجي، وأحمد عفت، ووليد وياسر سليمان، وستمتد إلى ساعتين تقريباً.

وأبان الدكتور مجدي أن الفرقة قدمت عرضاً في #الرياض قبل شهرين، مع تغيير بعض العناصر، مؤكدا أن المستمع السعودي يبحث عن كل ما هو جميل ومميز، لأنه يمتلك ذائقة عالية.

وأضاف: "سنحرص على المادة المقدمة والوصلات الموسيقية الشرقية الأصيلة، وأن تكون مميزة بما يليق بالجمهور السعودي والعربي، كما أننا من خلال هذه الحفلات، سنقوم بتلمس ودراسة الذائقة السعودية للموسيقى الأوبرالية، وأهم ما تحبه وهل لديها استعداد لسماع أنواع أخرى من الفنون، مثل فنون الأوبرا العالمية وغيرها من الأعمال الموسيقية العالمية، وسيتم مناقشة هذه الذائقة مع خبراء متخصصين في هذا المجال، لتحديد أفضل ما يمكن أن نقدمه للجمهور السعودي".

وذكر أن هناك فرقة من التخت العربي، مكونة من 3 مطربين و10 عازفين لتقديم حفلات تعرض روائع الأغاني التراثية والعربية في بعض مدن المملكة كجدة والدمام، بينما ستكمل فرقة الأوبرا رحلتها من أبها إلى الطائف لتساهم بحفلتين في سوق عكاظ.

وعن رأيه بدخول الأوبرا إلى السعودية، أكد أن هذه المشاركة تعتبر من الأحداث التاريخية، مبدياً في الوقت ذاته سعادته بهذه الفرصة.