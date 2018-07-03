السعودية.. 37% لا يتحققون من رسائل التواصل الاجتماعي

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام @ksaopinions التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مؤخراً استطلاعاً للرأي العام بعنوان "اتجاهات أفراد المجتمع نحو رسائل التواصل الاجتماعي".

وشاركت في الاستطلاع عينة عشوائية تتكون من 1032 مواطناً سعودياً من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 54%، في حين بلغت نسبة الإناث 46%، حيث تم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 37% من أفراد المجتمع لا يتحققون من الرسائل التي تصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 21% فقط من أفراد المجتمع يساهمون في نشر المحتوى الذي يصل إليهم عبر وسائل التواصل، بينما 79% يكتفون بالاطلاع عليها فقط.

ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج الاستطلاع في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" من خلال الرابط:

https://www.ncpop.org.sa/Questionnaire/Details/9