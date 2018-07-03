تعيين كلاوس كلاينفيلد مستشاراً لولي العهد بمشروع "نيوم"

أعلن المجلس التأسيسي لمشروع "نيوم" عن تولي الدكتور كلاوس #كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم"، مهامّ أوسع نطاقاً لتعزيز التنمية الاقتصادية والتقنية والمالية في المملكة العربية السعودية، حيث تم تعيينه في منصب مستشار ولي العهد رئيس مجلس إدارة مشروع #نيوم، إضافة إلى تعيينه عضواً في المجلس التأسيسي للمشروع، وذلك بدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2018م، وسيباشر المهندس نظمي النصر مهامه الجديدة كرئيس تنفيذي لمشروع "نيوم" خلفاً لكلاينفيلد.

ويتمتع نظمي النصر بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 30 عاماً قضاها في شركات ومؤسسات عالمية رائدة، أهمها شركة #أرامكو السعودية. وفي الفترة الأخيرة، ترأس نظمي منصب الرئيس المنتدب لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST). وخلال مسيرته المهنية، تولى نظمي النصر مهام كبيرة ومسؤوليات رئيسية، بدءاً من تطوير الاستراتيجيات، مروراً بالإشراف على خطط الأعمال، وانتهاءً بقيادة المبادرات والمشاريع الرئيسية.

وقد عمل المهندس نظمي النصر، عضو المجلس التأسيسي لمشروع "نيوم" على تطوير الاستراتيجية الأولية لمشروع خليج "نيوم" (NEOM Bay)، والتي تشكل إحدى المراحل الأولية من تطوير مشروع "نيوم" ككل. وبدءاً من تاريخ 1 أغسطس 2018م، ستنتقل مسؤوليات سعادة المهندس نظمي النصر من تولي مشروع خليج "نيوم" (NEOM Bay) إلى تولي منصب الرئيس التنفيذي لمشروع "نيوم" بأكمله، حيث سيكون مسؤولاً عن تطوير استراتيجية المشروع وتطوير خطط الأعمال للقطاعات الاقتصادية الأساسية في "نيوم".

ومن المشهود لنظمي النصر تاريخه الحافل والتزامه الجاد في تحويل الرؤى إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع، إذ من المتوقع أن يسهم ذلك بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الكبرى لمشروع "نيوم".

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور كلاوس كان قد ساهم بشكل مباشر منذ يونيو 2017م في وضع الأساسات لإنجاز الخطوات الأولية في مشروع "نيوم". فقد شكّل فريق عمل متكاملا من الخبرات والكفاءات العالمية الاستثنائية، وطوّر معهم – بإشراف ودعم مباشر ومستمر من ولي العهد رئيس المجلس التأسيسي وأعضائه – الاستراتيجية عالية المستوى والرؤية المستقبلية لمشروع "نيوم". وفي الوقت نفسه، نجح د. كلاوس في بناء قاعدة علاقات قوية ربطت بين المشروع وبين أكبر وأهم المستثمرين العالميين، بالإضافة إلى العلماء، ورواد الفكر، والقادة في الجامعات والحكومات والمؤسسات ووسائل الإعلام، وهذا ما يؤكد قدرة الدكتور كلاوس على إضافة قيمة كبيرة ستسهم في تعزيز رؤية 2030.