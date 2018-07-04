جريمة تهز الرياض.. خادمة تغرز سكينها القاتل بجسد طفلة

هزَّت جريمة مروعة #الرياض، الثلاثاء، بعد أن أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة، وإصابة أخيها الأكبر بطعنات غائرة، نقل على إثرها للعناية المركزة، وذلك بشارع النصر بحي لبن بالعاصمة الرياض.

وفي التفاصيل، استغلت الخادمة عدم وجود والدة الطفلين في المنزل، وقامت بفعلتها الشنيعة.

وروى أحد أقارب العائلة أن الخادمة اعتدت على الطفل بـ14 طعنة، إلا أنه استطاع الإفلات منها والاختباء في الحمام، والاتصال بوالدته التي كانت في مقر عملها، لتقوم في الحال بالاتصال بالجهات الأمنية. إلا أن الخادمة قامت بالاعتداء على الطفلة ذات الـ 11عاماً وطعنتها حتى فارقت الحياة.

وحين تم كسر الأبواب من قبل الدفاع المدني، تبين وفاة الطفلة، وإصابة أخيها، فيما أغلقت الخادمة على نفسها في إحدى الغرف، وتم القبض عليها ونقل المصاب للمستشفى.

وقد باشرت الجهات الأمنية الحادثة والأدلة الجنائية والطب الشرعي الحادثة، ونقلت جثة الطفلة لمجمع الملك سعود الطبي.