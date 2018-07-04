حماية المستهلك السعودية ترد على ارتفاع أسعار "المراعي"

أشارت جمعية حماية المستهلك السعودية إلى بيان شركة المراعي المنشور بتاريخ 19/10/1439هـ، الذي ذكرت فيه أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة.

وأضافت الجمعية في بيان أنه "انطلاقاً من اختصاص الجمعية بحماية المستهلك من المبالغة في الأسعار أن تؤكد للجميع أن ماذكرته شركة المراعي في بيانها مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل".

وأوضحت أن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجرِ عليها تعديل مؤخراً، خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل الماكينات اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقل الشحن والتوزيع، وذلك حرصاً من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محلياً للمستهلكين.