سعودية تفوز ببطولة المملكة للشطرنج تكشف مفاتيح اللعبة

خطفت السعودية، داليا الشمري، المركز الأول في بطولة المملكة للشطرنج، من بين 300 لاعب ولاعبة، تنافسوا على مدار خمسة أيام بالرياض، وشهدت للمرة الأولى مشاركة لاعبات سعوديات في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

في حديث لـ"العربية.نت" قالت داليا، التي مارست لعبة الشطرنج منذ أن كان عمرها 10 سنوات: "تعلمتُ أساسيات اللعبة من والدي رحمه الله، والذي كان يعشق هذه اللعبة، ويحبها جميع أفراد أسرتي، كما كان يدعونني لممارسة الألعاب الذهنية التي تنمي مهارات الإنسان، مثل لعبة السودوكو والأرقام".

وأضافت: "بدأت منذ عام ممارستي الرسمية للعبة والدخول في البطولات، ففزت ببطولة جدة للشطرنج السريع، وحصلت على المركز الأول، ومنها تأهلت لبطولة المملكة في الشطرنج".

وأشارت إلى أن "لعبة الشطرنج لعبة ذهنية تساعد على التفكير والتركيز والتخطيط، وتساهم في تعلم مهارات الصبر والتخطيط والتركيز والثقة بالنفس، والكثير من جوانب بناء الشخصية، في ظل وجود وسائل التقنيات الحديثة التي عطلت فكر الإنسان، وأصبحت تفكر نيابة عنه".

وتابعت: "كنت أنتظر تنظيم أول دوري للشطرنج في المملكة، فكان حلماً بالنسبة لي، فشاركت مع 30 متسابقة في هذه البطولة، وفزت بالمركز الأول".

مفاتيح اللعبة

وعن أهم مفاتيح تعلم هذه اللعبة، أفادت أن اللاعب يجب أن يتحلى بالتركيز وهدوء الأعصاب والقدرة على حل المشكلات والاتزان والهدوء، كما يجب تعلم النقلات والتفكير باللعب بتخطيط، لأنها تحتاج لتخطيط النقلات، ودعم كل نقلة بالأخرى، حيث إن الفوز يعتمد على عدد النقاط في البطولة كاملة.



"داليا" تمارس اللعب مع الأسرة منذ مدة تزيد عن 3 ساعات يومياً، وأحياناً على الإنترنت، فهي حاصلة على البكالوريوس في مجال الرياضيات، وعلى ماجستير في الإرشاد التربوي، وتطمح لدراسة الدكتوراة في نفس التخصص، وتنوي تطوير خبراتها في مجال الشطرنج للمشاركة في بطولات عالمية، وتمثيل المنتخب السعودي للشطرنج في أولمبياد جورجيا نهاية العام الحالي، من خلال سعيها للتحضير وللتدريب وتطوير مستوياتها.

وختمت حديثها: "المرأة السعودية قادرة على النجاح في مختلف المجالات والرياضات. والمجالات أصبحت أمام المرأة السعودية مفتوحة على كافة الجوانب الإبداعية، وما عليها سوى المبادرة وتحقيق أحلامها".