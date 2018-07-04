لبناني علم 15 ألفا القيادة يشيد بقيادة المرأة السعودية

مطلع ثمانينيات القرن الماضي، كان من المستهجن بالنسبة إلى السعوديين، أن ترى امرأة تقود في المملكة، لكن "خليل المقداد" مؤسس برامج القيادة الوقائية بأرامكو سابقاً، اعتاد على رؤية العديد من النساء الأوروبيات والسعوديات في الحي السكني في أرامكو، حيث كن يمتلكن سيارات ويقدنها داخل الحي منذ عقود مضت.

المقداد الذي قضى أكثر من ثلاثة عقود في مدينة الظهران شرق السعودية، حيث شكّل اكتشاف النفط فيها بداية النقلة الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، التي واكبت اكتشاف النفط في المنطقة الشرقية، تحدث في فيديو لـ "العربية.نت" من مقر إقامته الحالية في "أونتاريو، كندا" تزامناً مع فترة قيادة المرأة السعودية للسيارة في أول ظهور إعلامي له.

وقال المقداد: "خلال عملي كمدرب، دربت أكثر من 15 ألف شخص، وكنا نقوم بالتدريب في منطقة مرورية متكاملة، تضم تقاطعات وجسوراً ودورات وعلامات أرضية، وإشارات مرورية، لنجري عملية تطبيق التدريب العملي بشكل واقعي، وفي مكان آمن، ونتابع التدريب على السلامة المرورية وقت العمل، في محاولة لزيادة الوعي بتدابير السلامة أثناء القيادة في الطرق، لتوفير الأمان على الطرقات حتى نضمن السلامة للمجتمع".

مؤسس برامج السياقة خليل المقداد، كندي من أصل لبناني، التحق بالعمل في أرامكو منذ عام1975م، من القرن الماضي وأرسى برامج القيادة الوقائية المرخصة من مجلس السلامة الوطني بأميركا، وكانت برامج تستهدف بشكل حصري سائقي أرامكو وجميع الشركات المتعاقدة، والتي كانت أعمالهم تتطلب نقل الموظفين من وإلى المناطق التي تُجرى فيها أعمال الغاز وعمليات التنقيب والحفر، بالإضافة إلى نقل المواد من الميناء إلى مناطق أعمال الشركة، ثم استحدث برنامجاً يحاكي طبيعة القيادة في السعودية، لتطوير مهارات السائق، وتعزيز معايير الأمن والسلامة وتخفيض معدلات الحوادث بنسبة كبيرة.

ويستذكر في حديثه، حكايات حب وانتماء لمدينة الظهران. إذ تحفظ ذاكرة خليل المقداد المكان والمواقف، في هذه المدينة التي قضى فيها حياة متفردة، جمعته بجنسيات مختلفة وثقافات متعددة، قبل أن يتقاعد من عمله في أرامكو عام 2005م، ليعود ويستقر بشكل دائم في كندا.

ومن مقره "التقاعدي" تابع بفخر مشهد تمكين المرأة السعودية في القيادة وفي مجالات مختلفة، وجعلها شريكاً حقيقياً في التنمية والاقتصاد والبناء المجتمعي، الذي تتبناه رؤية 2030.

كما اعتبر قيادة المرأة بشكل عام والسعودية بشكل خاص (وذلك عبر ملاحظاته أثناء إقامته في الحي السكني لأرامكو) "آمنة"، لأن النساء يتفوقن على بعض الرجال باحترام الأنظمة والقوانين المرورية، كما أن المرأة السعودية تميزت بوعيها الكبير بالتعامل مع أنظمة المرور.