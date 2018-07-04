شراكة بين كلية محمد بن سلمان للأمن السيبراني وآيرون نت

وقعت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع شركة "آيرون نت"، ممثلة في رئيسها التنفيذي الفريق أول كيث آلكساندر المدير السابق لوكالة الأمن القومي بالولايات المتحدة الأميركية والقائد السابق لقيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأميركية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووقع الاتفاقية نيابة عن المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود بن عبدالله القحطاني، عميد الكلية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي.

وأوضح الدكتور الدهلاوي أن هذه الاتفاقية الاستراتيجية المهمة تتضمن الاستفادة من خبرات فريق استشاري من كبار الضباط ممن سبق لهم العمل في مناصب عليا في قيادة الفضاء السيبراني بوزارة الدفاع الأميركية، حيث سيشارك هؤلاء الضباط وغيرهم من الخبراء في إعداد وتقييم البرامج التعليمية والتدريبات الاحترافية لحرب الفضاء السيبراني وفق أفضل المعايير التي تراعي الجانب العملياتي والتكتيكي للحروب السيبرانية الحديثة.

وأشار الدكتور عبدالله الدهلاوي إلى أن البرامج التعليمية التي سيتم تطويرها بموجب هذه الاتفاقية ستجعل كلية الأمير محمد بن سلمان أول مؤسسة تعليمية وطنية وإقليمية لديها برامج تعليم عالٍ تتضمن الجانب الأكاديمي والاحترافي والعملياتي والتكتيكي في المجالات المختلفة لحرب الفضاء السيبراني.