القبض على شخصين أشعلا النار بسيارة سيدة في مكة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، على الشخصين المتسببين في حرق مركبة تابعة لسيدة في محافظة الجموم وهي الحادثة التي وقعت منذ يومين، بحسب ما أعلنته إمارة منطقة مكة المكرمة، الخميس.

وبحسب البيان فقد باشرت فرق التحقيق متابعة حادثة حرق المركبة بمحافظة الجموم، مضيفاً أنه تم التوصل للمتورطين في الحادثة، وهما شخصان من سكان المحافظة وتأكد ضلوعهما في الحادثة، حيث قام أحدهما بشراء مادة البنزين من إحدى المحطات القريبة، وقام بالتواصل مع أحد الأشخاص لمساعدته في فعلته.

وتمت إحالة القضية للنيابة تمهيداً لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الشخصين.