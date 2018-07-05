فيديو مؤثر.. سعوديان أنقذا تائهاً بصحراء الربع الخالي

تمكن شابان سعوديان يعملان في إحدى الجهات الأمنية، قبل أيام، من إنقاذ رجل خمسيني كان تائها في #الربع_الخالي.

ووثق الشابان، مبخوت البريكي ومحمد الوايلي، مقطع إنقاذهما للرجل التائه الذي وجداه في الصحراء، مصاباً بإعياء شديد وبالبرد من قوة تعرضه لأشعة الشمس الحارقة، بعد أن ضاع في الصحراء لمدة يومين.

وقد قاما برش الماء على جسده وتبليل شفتيه بالماء، وسقيه الماء بجرعات صغيرة، وإعطائه التمر ، وتدفئته، ثم قاما بنقله إلى المستشفى وإبلاغ عائلته.

وقد تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعهما على نطاق واسع، مطالبين بتكريمهما لما فعلاه، منبهين كل من يدخل الصحراء على التزود بالماء والمؤونة، والاتصال بالرقم ١١٢ الذي يعمل بدون شريحة ويستقبل البث من أي برج اتصالات. وهو رقم الطوارئ الموحد لجميع دول العالم.