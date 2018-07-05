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ولي العهد السعودي يجتمع بمبعوث ترمب للتحالف ضد داعش

المصدر: دبي - العربية.نت
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في جدة، مساء الأربعاء، بيرت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للتحالف ضد #تنظيم_داعش.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء آخر التطورات في منطقة #الشرق_الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى السعودية، كريستوفر هينزل، وعدد من المسؤولين.

كلمات دالّة

#الشرق الأوسط, #داعش, #تنظيم داعش

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