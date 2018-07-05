"كبار الفنانين" في الطائف.. وطابور ينتظر كاظم الساهر

شهدت منافذ البيع في الطائف إقبالاً كبيراً على تذاكر الحفلتين المرتقبتين اللتين تجمعان نجوم الأغنية العربية #محمد_عبده و #عبدالله_الرويشد و #كاظم_الساهر و #ماجد_المهندس.

واكتظ جمهور من الجنسين منذ وقت مبكر، الخميس، للحصول على التذاكر، في مؤشر على نجاح ينتظر الأمسيتين الفنيتين الكبيرتين المقررتين يومي 12 و13 يوليو.

وأثناء جولة "العربية.نت" بين الجمهور، عبروا عن سعادتهم بهذا الحدث المهم الذي تحتضنه المدينة الملقبة بـ"عروس المصائف السعودية"، معتبرين أن القيمة الكبيرة للحفلتين تمثلت في الأسماء المهمة التي تم استقطابها هذا العام بالتزامن مع فعاليات سوق عكاظ الذي يعتبر إحدى أكبر الوجهات السياحية التراثية في المنطقة.

كما امتدح الجمهور وجود الفعاليات هذا العام التي تحظى بدعم هيئة الثقافة ومجموعة "إم بي سي"، مبدياً رضاه التام عن أسعار التذاكر التي كانت في متناول الجميع على حد وصفهم، وتم تقسيمها على 3 فئات ذهبية بـ 100 ريال، ألماسية بـ 200، ورويال بـ400 ريال.

#كاظم_الساهر_في_الطائف كل هذا الطابور نستنا و بالاخير مافي تذاكر و تعالو بكرا !! حسبي الله عليكم تشنجت رجولنا و احنا واقفين 😪 pic.twitter.com/RhoUuC3Z3o — ِ (@Nlli9) July 4, 2018

إلى ذلك، تفاعل مغردون عبر هاشتاغ #كاظم_الساهر_في_الطائف وطالبوا بإقامة ليلة ثانية للفنانين بعد تضارب أنباء عن نفاد التذاكر في وقت مبكر، في الوقت الذي أشار فيه البعض إلى أن وجود 2800 مقعد لا تكفي نظراً للجماهيرية الكبيرة للفنانين.

وتداول مغردون فيديو يظهر طابوراً طويلاً من الناس ينتظرون من أجل شراء تذاكر الحفلة، شوقا منهم للقاء فنانيهم.