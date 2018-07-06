أميركا تعزي بوفاة سعوديين حاولا إنقاذ أطفال من الغرق

أعربت الولايات المتحدة الأميركية الخميس، عن خالص تعازيها لأسر وأصدقاء الطالبين السعوديين ذيب اليامي، وجاسر الراكة بعد وفاتهما في ولاية مساتشوستس.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نيوريت في بيان صحفي صدر عنها: "إن غرق الشابين اللذين حاولا بشجاعة إنقاذهما لطفلين من الغرق يعد نموذجاً للطلاب من خارج الولايات المتحدة وممن يثرون المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وأضافت: "لقد كان ذيب وجاسر من بين الطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة وقد عكسا فهمًا دوليًا أكبر ووجهات نظر متنوعة في الحرم الجامعي والمجتمعات الأميركية، وفي بلادهم".

The heroism of #Saudi students Theeb al-Yami and Jaser al-Rakah, who tragically drowned while courageously trying to rescue children in distress, represents the very best of the int'l students who enrich communities across the United States. We express our heartfelt condolences. pic.twitter.com/dtvtazYJTR — Heather Nauert (@statedeptspox) July 5, 2018

ولقي المبتعثان السعوديان حتفهما غرقا في #نهر_تشكوبي في ولاية ماساتشوستس الأميركية يوم الجمعة الماضي عند محاولتهما إنقاذ طفلين سحبتهما أمواج النهر.

موضوع يهمك لقي مبتعثان سعوديان حتفهما غرقا في #نهر_تشكوبي في ولاية ماساتشوستس الأميركية يوم الجمعة الماضي عند محاولتهما إنقاذ طفلين... غرق مبتعثين سعوديين بعد إنقاذهما أطفالاً أميركيين السعودية

وأوضح عوض آل راكة، شقيق الطالب المتوفى، جاسر، وابن عم الطالب ذيب لـ"العربية.نت"، أن الشابين كانا يدرسان هندسة مدنية منذ خمس سنوات وهما على وشك التخرج خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن الشابين لم تتح لهما خلال الثلاث سنوات الماضية فرصة لرؤية أسرتيهما في انتظار التخرج والعودة.

وقال إن الخبر وصلهم عن طريق أحد أشقائهم بأميركا والذي كان يدرس هناك وعرف بالمأساة من خلال زملائه الأميركيين عندما أخبروه أن اثنين من الطلاب السعوديين كانا ينقذان عائلة أميركية، جرفهما تيار قوي، وبعد التحري والبحث تبين أن الضحيتين هما من أبناء عمه.