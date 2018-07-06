السعودية.. اعتراض باليستي أطلقه الحوثيون على جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الجمعة، صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على #جازان.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه "وفي تمام الساعة السابعة وسبع عشرة دقيقة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".

وأضاف العقيد المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مشيراً إلى أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".