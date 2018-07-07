محمد عبده مجددا في أبها ووعد وهند بحفلة نسائية

سيعود الفنان #محمد_عبده للوقوف على مسرح المفتاحة المرة الثانية هذا العام، وسيلتقي جمهوره بحفلة غنائية تحت إشراف الهيئة العامة للثقافة وتنظيم روتانا ضمن مشاركة الهيئة في مهرجان "أبها يجمعنا" بمنطقة عسير، في 19 يوليو. في حين تأتي الحفلة النسائية الثانية في 20 يوليو للفنانتين #وعد و #هند.

وقد امتدحت أمانة مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، مشاركة الهيئة العامة للثقافة في إثراء برنامج فعاليات مهرجان "#أبها_يجمعنا".

وقالت الأمانة: "إن ذلك يأتي متوافقا مع رؤية العمل المشترك بروح الفريق الواحد، وبما يتيح للجميع المشاركة في إنجاح الموسم السياحي، إنفاذا لتوجيهات الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحيه، ودعم ومتابعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة. "

وأكدت أن عودة فنان العرب محمد عبده لإحياء حفلة جماهيرية 19 يوليو للعام الثاني على التوالي، ستمنح وهجاً خاصاً للمهرجان، نظير مكانته الجماهيرية الكبيرة على مستوى المملكة والوطن العربي عامة والمنطقة الجنوبية خاصة، وأعقاب نجاح حفلته العام الماضي والتي تصدرت الترند العالمي، إضافة إلى الحفلة النسائية التي ستحييها الفنانتان وعد وهند، مشيرة إلى أن هناك فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع، لاسيما أن مجلس التنمية السياحية حرص على إرضاء الجميع، قائلا في ذات الإطار: "هناك فعاليات دينية وثقافية وفنية ورياضية".

وشددت الأمانة على المكانة التاريخية الكبيرة التي تحتلها حفلات أبها الغنائية المهرجانات الغنائية على مستوى الوطن العربي منذ انطلاقتها 1998 م.