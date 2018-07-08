استشهاد رجل أمن سعودي ومقيم إثر هجوم في بريدة

استشهد رجل أمن سعودي ومقيم إثر تعرض نقطة أمنية في #بريدة لإطلاق نار من جانب ثلاثة إرهابيين.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة #الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة #القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة إرهابيين يستقلون سيارة من نوع " هونداي النترا " موديل 2018.

واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية.

وباشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.