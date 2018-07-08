الأحساء.. "العيون" تجذب السعوديين هرباً من لهيب الصيف

تنتشر ينابيع مياه كبريتيه تتدفق في "واحة الأحساء" شرق السعودية، كشريان يروي المزارع المتعطشة، مع لهيب الأجواء الحارة، لتروي ضمأ 3 ملايين نخلة، كما أنها تستخدم كمقرات للسباحة ولإقامة حفلات الأعراس قديماً.

رغم تبدل نمط حياة أهالي الأحساء، فإن الارتباط والعشق القديم لعيون الماء لا يزال يحافظ على جذوته، فتستخدم للاستشفاء من الأمراض كثيرة تصيب الإنسان، فضلاً عن كونها أحد المصادر الترفيهية الجاذبة، ويتجاوز عددها 60 عيناً.

وأوضح المهندس عبدالعزيز الرشود، مدير مؤسسة الري بالأحساء، لـ"العربية.نت" أنه تم إعادة تهيئة أكبر ثلاثة عيون وهي عين أم سبعة، وعين الجوهرية، وعين الحارة، لخلق مواقع سياحية جاذبة، فأصبحت مقصداً هاماً، لتكتسب هذه العيون بُعداً جديداً يضاف إلى قيمتها التاريخية.

في الوقت نفسه، تشهد هذه العيون إقبالاً كبيراً، ففي الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الناس عن العيون هرباً من حرارة الطقس، ولقضاء وقت ممتع للسباحة، وفي الشتاء تجذب عيون الماء الحارة الهواة، بل يحرص كبار السن بالسباحة لما يشعرون به من راحة في مفاصلهم.

ورصد المصور صالح الهذلول الأعداد الكبيرة من الراغبين بالسباحة في العيون، فخص "العربية.نت" بلقطات من زوايا نادرة.