وزارة الحج تشدد على الشركات بتجنب استخدام "VIP"

تستقبل وزارة الحج والعمرة #السعودية، السبت القادم، "غرة ذي القعدة"، عبر المسار الإلكتروني، طلبات المواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك #الحج لموسم هذا العام 1439هـ، عبر التسجيل الفعلي في شركات ومؤسسات الحج.

وأكدت الوزارة أن عمليات الحجز تشمل برامج الحج الثلاثة وهي: البرنامج العام، وحج منخفض التكلفة، والحج الميسر، بما نسبته 93% مع السماح لكل منشأة بالتسجيل باختيارها بنسبة 7% من العدد الذي تقرر المنشأة تسجيله من العدد المخصص.

كما شددت على كافة الشركات بالابتعاد عن استخدام العبارات الدالة على برامج الخدمات الخاصة وكبار الشخصيات (VIP) والصور الدالة عليها، وترك المبالغة في الإعلانات الترويجية، مع التقيد بالاسم التجاري للمنشأة حسب الاسم المسجل بسجلها التجاري، وكتابة رقم الترخيص، والعدد المرخص بخدمته بخط واضح، إضافة إلى كتابة عنوان المنشأة في مشعر منى "فئة المخيم وطاقته الاستيعابية حسب التخصيص"، والتنويه عن خدمة النقل بالقطار في المشاعر المقدسة للمخيمات المشمولة بخدمة القطار، وفق صحيفة عكاظ.