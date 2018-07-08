بعد تحرش وافدين بأطفال في ملاهٍ بالطائف.. الشركة توضح

بعد تداول مقطع مصوَّر من إحدى مدن المملكة، كشف عن محاولة تحرش فاشلة نفذها العاملون – تبدو ملامحهم آسيوية - بحق أطفال في أحد الملاهي تبين فيما بعد أنها بالطائف.

فقد سارعت شركة "بيلي بيز" للمناطق الترفيهية الداخلية بالتأكيد على أن الواقعة كانت في أحد فروعها بالطائف.

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت، إن الموظفين يعملون بفرعها في الطائف، مؤكدة أنها حددت هويتهم واطلعت الشرطة عليهم.

وذكرت الشركة في بيانها: "في الرابع من يوليو 2018، التقطت إحدى كاميراتنا الأمنية سلوكاً غريباً وغير مهني لبعض العمال المتعاقد معهم تجاه بعض الأطفال، الذين كانوا يلعبون في أحد مرافق بيلي بيز بالطائف".

وأضافت: "نود أن نبلغ الجميع أن هؤلاء الأفراد قد تم تحديدهم، وأن الشرطة قد تم تنبيهها، واتخذت الإجراء المناسب، نحن نتخذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة بشأن هذا الحادث ونعطيه كل أولوياتنا".