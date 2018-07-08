شاهد.. وصول جثماني المبتعثين "آل راكة" لمطار نجران

وصل إلى مطار نجران، عصر اليوم الأحد، جثماني الطالبين المبتعثين ذيب بن مانع بن جاسر آل راكة اليامي، وجاسر بن دهام بن جاسر آل راكة اليامي، واللذين توفيا غرقًا أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين في أحد أنهار ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأميركية.

ووجه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باستقبال الجثمانين في مطار نجران استثناء، حيث كان في استقبالهما بالمطار وكيل إمارة المنطقة المكلف، الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية، سلطان بن ضاوي العتيبي، ومدير عام مطار نجران، محمد بن يحيى القحطاني.

وعبر والدا المتوفين عن شكرهما لأمير المنطقة ونائبه على التعزية والمواساة، وعلى ما وجه به أمير المنطقة باستقبال الطائرة في مطار نجران استثناء، وعلى التسهيلات التي قدمتها سفارة المملكة في واشنطن، بتوجيهات من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدين أن هذا يجسد حرص القيادة السعودية على راحة مواطنيها، والوقوف معهم في السراء والضراء، ومعربين عن اعتزازهما بابنيهما اللذين رحلا في سبيل الإنسانية، وفي عمل بطولي نبيل.