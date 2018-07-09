السعودية وفرنسا توقعان اتفاقية لحماية المعلومات

اجتمع #ولي_العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير، محمد بن سلمان، مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي في #جدة.

واستعرض الطرفان التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في الشأن الدفاعي وفرص تطويره.

كم بحث الطرفان مستجدات الأحداث الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب الاجتماع وقع ولي العهد ووزيرة الدفاع الفرنسية على اتفاقية بين البلدين، تختص بحماية المعلومات المصنفة والمحمية.

وحضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع طلال العتيبي، والملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا المكلف وليد السيف.

ومن الجانب الفرنسي السفير في المملكة، فرانسوا غويت، ومدير المكتب العسكري الفريق بحري جان كازابينكا، والمستشار الدبلوماسي غزافيه شاتيل، والمستشار الصناعي هيرفيه غرانجان، والمستشار العسكري العقيد جاك دومونغرو، وملحق الدفاع الفرنسي لدى المملكة العميد بحري غزافيه موناك.