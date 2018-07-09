بالصور.. القصيم تودع ابنها الشهيد "سليمان"

تقدم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جموع المصلين، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة بعد صلاة عصر اليوم، لأداء صلاة الميت على جثمان شهيد الواجب الرقيب أول سليمان بن عبدالعزيز العبداللطيف، والذي نالته يد الغدر والإرهاب في نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة ـ الطرفية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عبّر الأمير فيصل عن صادق تعازيه لوالد وذوي الشهيد، مؤكداً أن العزاء للوطن كافة، في مصاب الجميع، نظير ما قدمه الشهيد من شجاعة وفداء تكللت بنيله الشهادة وهو على رأس العمل، مؤدياً لمهامه على أكمل وجه، خدمة لدينه ودفاعاً عن وطنه وحماية لمجتمعه، لافتاً النظر إلى ما قدمه الشهيد من شجاعة وتضحية في سبيل الوطن وأمنه، مؤكداً أن ذلك محل تقدير واعتزاز الجميع، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء وأن يبدله خيراً من دنياه، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة القصيم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة المنطقة بالإنابة اللواء سفر العتيبي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد وجمعاً من المصلين.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ثم مليكه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.