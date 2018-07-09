بتوجيه ملكي.. التوأم السيامي التنزاني يصل إلى الرياض

وصل إلى مطار الملك خالد الدولي، اليوم، التوأم السيامي التنزاني ميلنيس وأنيسيا من جمهورية تنزانيا المتحدة، برفقة والدتهما والفريق الطبي المرافق، وأدخلا مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، بتنسيق ومتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا وثمن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة هذه اللفتة الإنسانية التي تأتي امتداداً لما تقوم به السعودية وقيادتها الرشيدة من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان.

وقال "إن التوأم السيامي هما إنثيان وتلتصقان في منطقتي الصدر والبطن والحوض مع اشتراكهما بثلاثة أطراف سفلية، مبيناً أن عمرهما خمسة شهور وثلاثة أسابيع وحالتهما الصحية مستقرة وتحتاجان إلى إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لتحديد إمكانية فصلهما".