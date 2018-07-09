بـ"ثورة الشك"..رامي عبدالله يكسب الرهان في عكاظ 

تألق الفنان #رامي_عبدالله بأداء أغنية "ثورة الشك"، وهي من كلمات الأمير عبدالله الفيصل، وألحان رياض السنباطي على مسرح #مهرجان_عكاظ في #الطائف، بحضور وزيرة الثقافة بمصر إيناس عبدالدايم ومشاركة فرقة دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو محمد الموجي.

ولفت أداؤه للأغنية على المسرح بكلماتها وألحانها انتباه الحاضرين، وكانت بمثابة امتحان حقيقي للفنان الشاب الذي يريد وضع صوته بين نخبة الأصوات في #الأغنية_السعودية.

وتعد "ثورة الشك" التي غنتها أم كلثوم في "حديقة الأزبكية" عام 1958 أول تعاون بين شاعر الحرمان وكوكب الشرق التي ذكرت في إحدى حواراتها الإذاعية بأنها أمضت عامين للتجهيز لها.

أما على صعيد الجمهور فقد بدا في المسرح مستمتعاً بالأغنية التي تدخل في ديسمبر القادم عامها الستين.

وغنى الفنان رامي عبدالله مع فرقة دار الأوبرا المصرية التي تضم في جنباتها مجموعة من أجمل العازفين المتخصصين في الموسيقى، وأعرب عن سعادته بتزكية رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الذي رشحه لأداء أغنية الفنان الراحل طلال مداح "جينا من الطايف والطايف رخى" في افتتاح فعاليات #سوق_عكاظ هذا العام.

ويقدم الفنان رامي عبدالله أغنية جديدة من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار عبدالرب إدريس بعنوان "لو ما بقى"، كما يشارك في حفلات "التخت الشرقي" يومي 10 و11 يوليو الجاري مع مجموعة من الفنانين الشباب.