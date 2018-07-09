شاهد أسلحة وذخائر الإرهابيين في هجوم بريدة

بعد العملية الإرهابية على نقطة أمنية في #بريدة بمنطقة #القصيم، والتي استشهد على إثرها رجل أمن سعودي وآخر مقيم، تعرضا لإطلاق نار من جانب ثلاثة إرهابيين، رصد مقطع فيديو رائج كمية الأسلحة والذخائر التي ضبطها رجال الأمن بحوزة منفذي الهجوم، بعد أن تمكنوا من قتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث.

وكانت وزارة #الداخلية_السعودية أصدرت بياناً بتعرض نقطة أمنية لهجوم إرهابي عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر يوم الأحد على طريق بريدة الطرفية. واستخدم الإرهابيون سيارة من نوع " هيونداي النترا " موديل 2018.

واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين من الإرهابيين وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى، فيما استشهد الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبداللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، وباشرت الجهات الأمنية إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.