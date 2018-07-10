السعودية.. القبض على مسؤول يتقاضى رشوة من شركة تجارية

صرح #النائب_العام سعود بن عبدالله المعجب في بيان له، الثلاثاء، أن الجهات الأمنية المختصة تلقت معلومات من وزارة الدفاع تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة.

وأوضح النائب العام أنه بعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة.

وبحسب النائب العام، فإن المسؤول قد استغل نفوذه الوظيفي، وبناء على تلك النتائج باشرت الجهة المختصة تنفيذ خطة أسفر عنها القبض على المذكور بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ (1.000.000) مليون ريال.

وأقر المسؤول بعد إجراء التحقيقات الأولية معه من الجهة المختصة، بارتكابه جريمة #الرشوة المنسوبة إليه، وكذلك تورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وتم القبض عليهما في حينه.

ونوّهت #النيابة_العامة في بيانها عن حرصها الدائم على اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام، أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال نفوذه الوظيفي، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة من ضعاف النفوس الذين يسعون للاتجار بالوظيفة العامة وتغليب مصالحهم الشخصية دون اعتبار لوازع ديني أو أخلاقي أو وطني، وتقديمهم للعدالة، بحسب البيان.