السعودية.. انخفاض وفيات حوادث المرور بـ33% خلال عامين

أشادت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في السعودية بالانخفاض الملموس في وفيات الحوادث المرورية في السعودية خلال العامين المنصرمين والتي أعلنتها الإدارة العامة للمرور، حيث انخفض عدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة من 28 إلى 18.6 بواقع انخفاض تجاوز 33%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أظهرت الإحصاءات أن عدد الحوادث بلغ 285 ألفا و508 مقارنةً بـ361 ألفا و900 خلال نفس الفترة من العام السابق، بواقع انخفاض نسبته 20.93%. ونتج عن انخفاض الحوادث تراجع عدد الوفيات خلال ذات الفترة نفسها من 5630 إلى 4578 بواقع انخفاض نسبته 18.6%. كما انخفضت أعداد الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث من 25 ألفا و787 إلى 22 ألفا و925 بواقع انخفاض نسبته 11.1%.

وعزت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية هذه النتائج الإيجابية إلى دعم ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وجهود وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، والتكامل مع الجهات الهندسية ممثلة في وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك عن طريق معالجة المواقع الخطرة ورفع مستوى السلامة على الطرق.

كما كان لجهات الاستجابة للطوارئ ممثلةً في وزارة الصحة والهلال الأحمر دور فعال في انخفاض الوفيات من خلال تحسين زمن الاستجابة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لضحايا الحوادث.

يذكر أن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تتولى جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالشأن المروري في السعودية، ودعم كافة الجهات ذات العلاقة لتكامل المنظومة المرورية عبر عدة مبادرات ضبطية وهندسية وتشريعية وتعليمية وتوعوية وخدمات صحية.