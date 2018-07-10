السعودية تسقط صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون على جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية صاروخاً باليستياً، أطلقته الميليشيات الحوثية، الثلاثاء، نحو مدينة الشقيق في #جازان.

والثلاثاء الماضي، أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بشظية، إثر سقوط صاروخ حوثي على محافظة العارضة بجازان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية #الدفاع_المدني بمنطقة #جازان المقدم، يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت سقوط صاروخ "كاتيوشا"، أطلقته عناصر الميليشيات_الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة، نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تم نقله إلى المستشفى.