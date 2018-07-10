بالصور.. حديقة تجمع 10 توائم في مكة والسبب..

التقى 10 #توائم من مختلف الأعمار لأول مرة بمهرجان محلي في #مكة المكرمة، وقالت إدارة المهرجان الذي احتضنته #حديقة_الحسينية، ويحظى بدعم هيئة الترفيه إن أحد أهداف زيارة التوائم كان إبراز روح المرح والعلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمعهم.

ولفت التوائم بأشكالهم المتقاربة وزيهم الموحد أنظار زوار الحديقة، الذين بدورهم تفاجؤوا بهذا العدد بينهم والتقطوا صوراً لهم.

وقال أحمد الحسن، مدير مهرجان ومسابقات "كرنفال كأس العالم 2018" في مكة المكرمة: "شارك في المسابقة 10 توائم بحضور أسرهم"! مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى إبراز العلاقة الوطيدة بين التوائم الثنائية والثلاثية والمتعددة، وروح المرح التي تجمعهم.

وبيَّن أن إدارة المهرجان كانت سعيدة بحضورهم، وقدمت لهم هدايا وجوائز تحفيزية، على حد وصفه، كما قدم الحسن شكره لهيئة الترفيه والهيئة العامة للرياضة على دعمهم للفعاليات المقامة هناك.

ويعرض المهرجان الذي يستمر إلى 20 يوليو/ حزيران الجاري بطولة كأس العالم في بث مباشر من روسيا للأهالي، عبر شاشات عملاقة، كما يقدم فعاليات المسرح والفلكلور الشعبي للزوار قبل وبعد المباريات ويضم أجنحة للأسر المنتجة.