وزير الداخلية السعودي لوالد شهيد بريدة: اعتبرني ولدك

زار الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، والد رجل الأمن الشهيد الرقيب أول، سليمان بن عبدالعزيز العبداللطيف، الذي استشهد نتيجة لتبادل إطلاق النار بين رجال الأمن وثلاثة إرهابيين في إحدى نقاط الضبط الأمني في بريدة بالقصيم، ونقل له تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال وزير الداخلية لوالد الشهيد في منزله ببريدة "اعتبر أن لك ولداً ساكناً في الرياض، وهذا ما أوصاني به نصاً خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد".

وأضاف "أمور الدنيا لا تشيل همها، اعتبرني ولدك ووالد هؤلاء الصغار"، مؤكداً أن الشهيد سليمان شهيد الدين والوطن.

وأكد وزير الداخلية أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في جهودها لمكافحة التطرّف ومواجهة الإرهاب والتهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها.

واعتبر أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن الوطن واستقراره لن تثني رجال الأمن عن أداء واجباتهم للمحافظة على الأمن والاستقرار، وإنما تزيد من إصرارهم على التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

من جانبه، أعرب والد الشهيد عن شكره وتقديره، مؤكداً أن مواساة القيادة في فقيدهم لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم.