السعودية.. طريق يخترق أكبر صحراء متصلة في العالم

يستطيع السعوديون اختراق #الربع_الخالي الأكبر في العالم، تلك الصحراء المهيبة والخطرة في مجاهيلها، عبر إنشاء طريق يربط #السعودية بـ #سلطنة_عمان، مخترقاً كثباناً رملية هائلة، وسبخات طينية متعددة، ويمر بالقرب من حقل الشيبة النفطي وسط تأمين الموقع من المرور في الحقل النفطي الشهير في الربع الخالي.

ويبدأ دخول الربع الخالي بالطريق الجديد من منطقة حرض، مروراً بالبطحاء، ويستمر باتجاه حقل الشيبة النفطي، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد، ويبلغ طول الطريق الذي يقطع الكثبان الرملية في الربع الخالي بـ700 كلم.



وقال مصدر في وزارة النقل: "إن كميات الرمال التي تمت إزالتها من الطريق أكثر من 130 مليون متر مكعب، بعد عاملين يصل لأكثر من 600 عامل، بمعدات ضخمة وعملاقة لمثل هذه المواقع، وعملت الشركات المنفذة على معايير خاصة لبناء الطرق في الرمال المتحركة، وتثبيت الرمال القريبة والمحيطة لهذا المشروع".



الرمال العربية

الربع الخالي أحد أوعر الصحاري وأخطرها للمغامرين منذ سنوات طويلة، ولا تزال الصحراء الأكبر المتصلة في العالم أحد المجاهيل، التي لم تكتشف بشكل كامل، ورغم أن العديد من أبناء الرملة يعرفون تفاصيل الربع الخالي بشكل دقيق، لأنهم عاشوا لسنوات هناك، ولا يزال أبناء الربع الخالي تتخذهم بعض الجهات والباحثين والرحالة أدلاء لطريق الرحلة الخطرة.

وقد تناول العديد من الرحالة الربع الخالي منذ سنوات طويلة، وثّقت تلك الرحلات بعض الكتب الشهيرة، كما حدث مع "ويلفرد ثيسغر" أو "مبارك بن لندن"، كما يحلوا لسكان الرملة تسميته، وقد قطع المسافات على الإبل وبمعية أدلاء من الربع الخالي.

فيما قطع "عبدالله فلبي" - بموافقة الملك عبدالعزيز - الربع الخالي وعلى خطى من سبقوه من الرحالة العرب والمستشرقين، وقد سجل فلبي نيزك الربع الخالي الشهير.