الاعتداء على ممرض الرياض.. هذه مستجدات حالته

علمت "العربية.نت" أن الممرض، نايف اليامي، الذي تعرض لحادث إطلاق نار في مستشفى #الملك_سلمان في #الرياض تم إخراجه من غرفة العمليات، وأدخل قسم العناية المركزة بنفس المستشفى.

وقال المصدر: "إن العلامات الحيوية للممرض المصاب كانت مستقرة، ونسأل الله أن يلطف بحالته".

وأفاد المصدر حول نوع الإصابة التي تعرض لها قائلاً: "تعرض المصاب لطلقة عيار ناري في الرأس، وفور دخوله الطوارئ حاول الفريق الطبي إيقاف النزيف، ثم قامت المستشفى بإجراء صور أشعة للمريض، واتضح وجود رصاصة في رأسه".

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وأضاف: "بعد ذلك نقله الطاقم الطبي إلى غرفة العمليات لإجراء اللازم بوجود جراحين مختصين، واستمرت العملية بضع ساعات، ثم جرى نقله إلى العناية المركزة، وكانت العلامات الحيوية له مستقرة في تلك اللحظة، ونسأل المولى أن يتجاوز مرحلة الخطر ".

إلى ذلك تواجدت الجهات الأمنية في المستشفى فور وقوع الحادث، ولا تزال تجري التحقيقات حول جريمة الاعتداء البشعة.

فيما أكدت وزارة الصحة في وقت سابق أنها تتابع باهتمام جريمة الاعتداء على الممرض.