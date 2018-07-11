الرياض.. القبض على مخترقي حسابات امرأتين وابتزازهما

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة #الرياض أن الجهات الأمنية باشرت بلاغين من امرأتين عن تعرض حساباتهما الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي سناب شات، للاختراق من مجهولين وتهديدهما بابتزازهما بنشر صورهما.

وأسفرت إجراءات الاستدلالات، بحسب المتحدث، عن تحديد هوية المتورطين الثلاثة في الجريمة المعلوماتية، وهم مواطنان ويمني بالعقد الثاني من أعمارهم، وتم القبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وختم قائلاً إن "شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".