السعودية تدين بشدة تفجيري باكستان وأفغانستان

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية #السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين وقعا وسط تجمع انتخابي لحزب العوامي الوطني بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي #باكستان، وقرب محطة وقود بمدينة جلال آباد شرق #أفغانستان.

وقدم المصدر "العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل"، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.

وقتل 13 شخصاً، بينهم سياسي محلي واسع النفوذ، وأصيب 54 آخرون على الأقل بجروح في تفجير انتحاري استهدف مساء الثلاثاء تجمعاً انتخابياً في بيشاور، وفق الشرطة.

كما قتل مفجر انتحاري في أفغانستان ما لا يقل عن 12 شخصاً، بينهم أطفال، الثلاثاء، في هجوم بمدينة جلال آباد أعلن تنظيم #داعش مسؤوليته عنه.



وفجر الانتحاري نفسه قرب محطة بنزين، مما أسفر عن مقتل مسؤولين اثنين في وكالة المخابرات الأفغانية واندلاع حريق كبير. وقُتل خلال الهجوم 10 مدنيين.