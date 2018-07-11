شاهد.. "محققات الحوادث" يبدأن العمل في السعودية

أتمت المحققات بإدارة الحوادث المرورية النسائية داخل #السعودية جاهزيتهن للقيام بأعمال التحقيق في حوادث السير بتشغيل من "نجم لخدمات التأمين"، بعد أن خضعن ‏لبرنامج تدريبي مكثف واختيارهن، بحسب معايير واضحة ودقيقة، لإدارة ومعالجة الحوادث. ‏

من جهتها، أوضحت شركة "نجم" أن محققات حوادث السيارات بدأن في مباشرة عملهن الميداني على طرق السعودية، فيما أكد الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن إبراهيم العقيل، أهمية إشراك المرأة في إدارة ومعالجة الحوادث المرورية، ما يسهم في ضمان اتخاذ أفضل الحلول لمواجهة الطوارئ بشأن قيادة المرأة داخل السعودية.

ولفت العقيل إلى أن "نجم" تعمل بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور على رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، وتؤكد على اتباع قواعد السلامة تجسيداً لاستراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية في الارتقاء بمجالات التوعية المرورية ومباشرة الحوادث بأعلى المعايير العالمية.

من جانبهم، وصف نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عمل المرأة في هذا المجال بالضروري والهام، في ظل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، معتبرين أن مجال العمل في هذه الشركات يوفر فرص عمل جديدة للمرأة السعودية.