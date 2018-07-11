شاب سعودي يتحدى العيب ويغسل الملابس

تغلب شاب سعودي على مفاهيم العيب في العمل، ليكون مثالاً للشباب بالجد والمثابرة في البحث عن العمل وبناء مشروع صغير، يقف من خلاله على تطوير ذاته وتنمية قدراته، إضافة إلى الكسب المادي.

وفي حديثه مع "العربية.نت" قال ماجد الصالحي: "قررت فتح مغسلة ملابس في مدينة بريدة بمنطقة القصيم منذ العام الماضي، وخضت التجربة بمفردي، وأقوم بكافة المهام التي يتطلبها العمل من غسيل وكي للملابس".

وتابع ماجد: "مارست العديد من الأنشطة في الاتصالات والأعمال الحرة بشكل عام، وتعلمت كافة المهام الخاصة بغسيل الملابس وأغطية النوم الخفيفة، وصقلت هذا الاهتمام بتعلم كافة مهارات العمل عبر الإنترنت لمعرفة أهم أدوات التنظيف وإزالة البقع والعناية بالملابس، وكافة متعلقات العمل في هذا المجال. وجدت دعماً كبيراً من المجتمع وعن عمل الشباب في هذا المجال".

كما أكد أن "الشباب السعودي لديه القدرة للعمل في مجالات متعددة تعتمد على القناعات الشخصية وما تحقق له من تعزيز لذاته وشخصيته، ويجب عليه أن يعمل ما يحب، ليحب ما يعمل، وأن يعرف إمكانياته ويقوم باستثمارها في كل ما يحقق نجاحه وتطلعاته".

وختم حديثه قائلاً إن "طريق العمل هو طريق تحدٍّ لإثبات الذات، ولكل إنسان أسلوبه في اختيار الطريق الذي يمكن أن يحقق له عوائد مادية تعود بالنفع عليه".