صورة ممرض الرياض .. وتفاصيل جديدة عن الحادثة

خيمت حالة من الحزن على منسوبي مستشفى الملك سلمان إثر تعرض الممارس الصحي في إدارة الطب المنزلي نايف اليامي لطلقات نارية في مواقف المستشفى عصر أمس.

وأكد عدد من زملاء اليامي أن نايف يتمتع بأخلاق عالية وكان يؤدي عمله بتفانٍ إلى لحظة خروجه من بوابة المستشفى، وبين أحد زملائه أنه عند استلام الحالة في الطوارئ لم يتعرفوا عليه لأول وهلة بسبب الدماء التي كانت تغطي ملامحه.

موضوع يهمك علمت "العربية.نت" أن الممرض، نايف اليامي، الذي تعرض لحادث إطلاق نار في مستشفى #الملك_سلمان في #الرياض تم إخراجه من غرفة... الاعتداء على ممرض الرياض.. هذه مستجدات حالته السعودية

أما على الصعيد الطبي فأكدت مصادر "العربية.نت" أن الحالة الصحية للفني نايف اليامي لا تزال حرجة، مبينة أن رصاصات ( لم يحدد عددها) دخلت الرأس من جهة اليسار وخرجت من الخلف، الأمر الذي تسبب في تهتك أنسجة الدماغ، ولا يزال على أجهزة التنفس الصناعي إلى هذه اللحظة.

وشهدت أروقة المستشفى اكتظاظا من أقارب وأصدقاء وزملاء اليامي في الوقت الذي منعت فيه إدارة المستشفى زيارته في العناية المركزة مراعاة لوضعه الصحي.