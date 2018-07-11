صور لبيشة السعودية.. كما لم تشاهدها من قبل

بيشة محافظة سعودية تابعة لمنطقة عسير، جنوب غرب السعودية، وترتفع عن سطح البحر بحوالي 2000 قدم، وتضم قرابة 240 قرية.

وتشتهر محافظة "بيشة" الشهيرة بزراعة نخيل تمر الصفري ففيها ما يقارب 800 ألف نخلة.

كما تتميز بسد الملك فهد، الذي يعتبر من أكبر السدود في المملكة، فيبلغ ارتفاعه 103 أمتار وطوله 507 أمتار.

وتضم الكثير من القرى التاريخية والأثرية، منها قرية بني عامر بتبالة، والتي تبعد عن بيشة في الغرب حوالي 70 كم وعمرها تقريباً 400 سنة.

وفي المحافظة جبل الصايرة البيضاء، وهو مكون من المرو الأبيض، ويقع شرق بيشة على طريق بيشة - الرين - الرياض.

المصور سياف دشن، خص "العربية.نت" بصور حصرية لهذه المدينة الزاهرة، وما تزخر به من مقومات الحياة الطبيعية.