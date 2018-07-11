فيديو.. السعودية تقدم مساعدات إنسانية لمحافظة الجوف

وصلت #مساعدات_إنسانية عاجلة مقدمة من #السعودية، اليوم الأربعاء، إلى مديرية خب الشعف في محافظة #الجوف اليمنية، عقب تحريرها من الحوثيين الفترة الماضية.

واشتملت المساعدات على تقديم الدعم الفني والطبي لمستشفى اليتمة من أدوية متنوعة وأجهزة طبية كما تزويدها بسيارة إسعاف، إلى جانب تقديم كميات من وقود الديزل للمزارعين، وقد وصلت أول شحنة منها يوم أمس.

يشار إلى أن المملكة العربية #السعودية تصدرت #الدول_المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2018م.

وذكر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA عن مستوى التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018م، أن المملكة تصدرت الدول المانحة داخل خطة الاستجابة الإنسانية في #اليمن بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 1.54 مليار دولار. كما تصدرت الدول المانحة خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمبلغ 196 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 466.4 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي التمويل داخل وخارج خطة الاستجابة الإنسانية بلغ 2.010.3 مليون دولار.