هذا موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

تطلق وزارة الحج يوم السبت القادم #المسار_الإلكتروني_لحجاج_الداخل عبر موقعها الرسمي، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لموسم الحج للعام الحالي.

من جهته توقع عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات #حجاج_الداخل، محمد سعد القرشي، دخول أكثر من مليون زائر لبوابة المسار الإلكتروني خلال اليوم الأول للتسجيل داعياً الراغبين في القيام بالحج في هذا العام إلى إتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل في وقت مبكر.

وأكد القرشي أنه يعتبر موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل بمثابة الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام لافتاً إلى أن وزارة الحج هذا العام قامت بتطوير "السيرفر" الخاص بالتسجيل في المسار الإلكتروني بحيث يتحمل الضغط الذي سيصاحب أول أيام التسجيل، كما أن هناك دعماً فنياً كبيراً جداً من قبل وزارة الحج، للتعامل باحترافية عالية مع البوابة.

وأضاف القرشي أنه سيكون هناك إقبال كبير على التسجيل في الحج المخفض والميسر في بداية التسجيل، مشدداً على الراغبين في التسجيل بالتقيد بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية التي ستكون غرة ذي القعدة.