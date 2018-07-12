هكذا وثقت هذه الحسناء الإيطالية عشقها للصحراء السعودية

لا تزال رمال صحراء شبه الجزيرة العربية، وأرض البطولات المتناثرة على ساحاتها، تمثل للكثير من الأوروبيين عامل إغواء وجذب، حيث تختلط روح المغامرة بلذة الاكتشاف والعبور نحو عوالم لا تزال تعيش حياتها الأصيلة وطقوسها البدائية.

الشابة الإيطالية كيارا وزوجها مسكونان بروح المغامرة والاكتشاف، قدما إلى السعودية قبل عامين للعمل فيها، ولكن دفعهما الشغف للسفر إلى مناطق عديدة داخل السعودية، بدأت برحلات تهدف إلى تصوير الصحراء بكثبانها وتخومها، والتعرف على الكثير من المواقع الأثرية، لكنها انتهت بعشقهما لصحراء شبه الجزيرة العربية، وإبلها وخيولها وأناسها وتقاليدهم.

تحدثت الإيطالية كيارا لـ"العربية.نت" قائلة: "قدمت لمدينة الظهران برفقة زوجي بعد حصوله على فرصة عمل فيها، ولأنني أعشق التصوير، رافقت زوجي في العديد من الرحلات لنكتشف معاً هذا البلد الذي سوف نعيش فيه".

وتحكي كيارا عن حياة البدو وحكايات العبور إلى عالم بيئة الصحراء وأسرارها ونمط الحياة في أعماقها، وكثيراً من المشاهدات والمغامرات التي وقعت لها وأحبتها بكل تفاصيلها، حيث يعيش الناس على سجاياهم بعيداً عن ضوضاء المدينة وضغوط العمل، فصحراء شيبة بالربع الخالي واحدة من المناطق التي تنبض بسحر الليل الهادئ والأشكال الهندسية التي تشكلها الكثبان الرملية في النهار، والتي تنطوي على الكثير من الجمال، ما يجعلها أرضا ساحرة لقضاء تجربة سياحية لا تنسى، لما تحتويه الصحراء من إرث يحمل الكثير من المعاني النبيلة.

وتتنقل كيارا وزوجها بين عدد كبير من مناطق السعودية، ويستمتعان برحلات السفاري، وبالأغاني الفلكلورية والأهازيج والأشعار الشعبية والضيافة العربية وتناول القهوة العربية والتمور، ويختمان رحلاتهما بتجربة الطعام البدوية ووجبة الشواء والسلطات الطازجة، وتشكيلة من الحلويات العربية التقليدية والمشروبات تحت أضواء النجوم في الصحراء التي تجمع بين الرهبة والاستمتاع، وبين الخوف والفرح.

ولا تتوقف المغامرة عند التعرف على أسرار الصحراء وركوب الجمال والخيول وسط تلال الرمال والتقاط صور معها، بل تتعداها للتعرف على بقية عوالم وتقاليد مناطق السعودية وتوثيقها بالصور وزيارة المواقع الأثرية والمهرجانات والمحافل الوطنية.





وتعبر كيارا عن إعجابها بالمرأة السعودية بطبيعتها وثقافتها ولباسها التقليدي، في فضاءات المناطق التي زارتها، وتحرص على اقتناء الأزياء التقليدية القديمة، وتبدي إعجابها بحرص السعوديات على ارتداء الملابس التقليدية التي تحمل الطابع التقليدي المستوحى من بيئة كل منطقة، وبعد أن تجوب تلك المناطق تستعرض صورها موفرة بذلك الفرصة للسياح والزوار لاكتشاف خصوصيات كل منطقة من مناطق السعودية وتقاليدها وآثارها.