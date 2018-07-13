جامعة أميركية تقرر رفع علم السعودية أسبوعا.. لهذا السبب

قامت جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأميركية برفع العلم ‫السعودي في ساحتها تكريماً للمبتعثين السعوديين ذيب آل راكة اليامي وجاسر آل راكة اليامي، اللذين استشهدا غرقاً بعد عمل بطولي أنقذا خلاله طفلين من الغرق.

وكانت الجامعة قد قررت رفع العلم السعودي لمدة أسبوع تكريماً لطالبيها اليامي وابن عمه جاسر اليامي لما قاما به من عمل إنساني نبيل.

وأوضح عوض آل راكة، شقيق ذيب وابن عم جاسر لـ"العربية.نت": "أن شقيقيه كانا في رحلة تنزه يوم الجمعة الماضية، بالقرب من نهر شيكوبي بولاية ماساتشوستس الأميركية، فوجدا طفلين يصارعان الغرق بعدما عجزت والدتهما عن إنقاذهما، وكان عدد من الموجودين يحاولون إنقاذ الطفلين إلا أنهم لم يستطيعوا، فقام شقيقاه بالقفز إلى النهر ومصارعة التيار المائي القوي، واستطاعا إنقاذ الطفلين، إلا أن التيار جرف أحد الشابين بعد إنقاذ الطفلين فهرع الشاب الآخر لمساعدة ابن عمه ولكن التيار كان قويا فجرفهما وغابا عن الأنظار، في الوقت الذي تم إبلاغ الجهات المختصة وفرق الغوص التابعة لشرطة الولاية والمروحية، وقد قاموا بتفتيش النهر لعدة ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم انتشال جثة أحدهما ليلة الجمعة، فيما تمت متابعة البحث عن الجثة الثانية ووجدت يوم الاثنين بالقرب من شارع كوتيدج".

ووصل جثمان الشابين لمطار نجران الأحد الماضي، وعبر والدا الشهيدين عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم، ولأمير المنطقة ونائبه على التعزية والمواساة، وعلى التسهيلات التي قدمتها سفارة المملكة في واشنطن، بتوجيهات من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعربين عن اعتزازهما باستشهاد ابنيهما في سبيل الإنسانية، في عمل بطولي نبيل.