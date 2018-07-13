سفارة المملكة بالقاهرة تنفي تحذير السعوديات من ابتزاز

تلقت #السفارة_السعودية في العاصمة المصرية #القاهرة، العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية منتشرة على تطبيق #واتسا منسوبة لأحد موظفيها، تحذر الرسالة المزعومة من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بيان السفارة: "حيث إنه لم يثبت للسفارة ذلك، فإنها تود أن توضح أن أي تحذيرات أو تنبيهات أو معلومات يقتضي نشرها، فإن ذلك يتم بشكل رسمي عبر بيانات السفارة الصحفية وفي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إذا ثبت للسفارة دقة وموثوقية المعلومات، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص في البلدين".

وأكدت السفارة عدم مسؤوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات السفارة الرسمية.

وشددت السفارة في توضيحها هذا الأمر على أنها لن تتوانى من جانبها عن نشر أي معلومات أو تنبيهات بشكل رسمي إذا ما اقتضى الأمر ذلك، حرصا منها على أمن وسلامة المواطنين.