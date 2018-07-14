الجبير: إن لم تغير إيران سياستها فعزلتها ستزداد

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إن على إيران أن تدرك أن العالم لن يسمح بامتلاكها سلاحا نوويا بأي شكل كان، مجددا التأكيد على دعم السعودية لقرار الرئيس ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأضاف في مقابلة مع "الحدث" في بروكسل، أن على إيران أن تعي أن العزلة والضغوط عليها ستزداد إن لم تغير سياساتها العدوانية.

هذا وأجرى وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير سلسلة لقاءات مع عدد من النواب أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقر حلف الناتو في بروكسيل، بحث من خلالها أزمات منطقة الشرق الأوسط وقضايا السياسة الدولية.

وأكد النواب، على أهمية التواصل على أساس منتظم بين الدبلوماسية السعودية والنواب في البرلمان الأوروبي.

تأتي اللقاءات على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش.