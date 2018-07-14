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فيديو وصور.. زفاف لاعب المنتخب السعودي تيسير الجاسم

المصدر: العربية.نت
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أقام تيسير الجاسم نجم نادي أهلي جدة والمنتخب السعودي مراسم زواجه، الجمعة، بمسقط رأسه في منطقة الأحساء.

وانتشرت صور عبر موقع تويتر ظهر فيها تيسير الجاسم وهو يرتدي زي العُرس.

وحضر حفل الزفاف زملاؤه في المنتخب ياسر المسيليم وحسين مقاوي ومحمد السهلاوي.

وانهالت المباركات بالزواج على اللاعب السعودي من رواد مواقع التواصل.

وتيسير الجاسم لاعب كرة قدم سعودي من مواليد 25 يوليو 1984 بالمنطقة الشرقية في محافظة الأحساء وبالتحديد في قرية بني معن.

لعب لنادي الأهلي السعودي والمنتخب السعودي، ودخل نادي فيفا المئوي عام 2015 في المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الأردني.

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#تيسير الجاسم

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