السعودية.. استشهاد رجلي أمن في منفذ الوديعة وشرورة

قُتل رجلا أمن سعوديان مساء السبت في منفذ الوديعة وشرورة بعدما أطلق مواطن سعودي يعمل لدى إحدى القطاعات العسكرية المشتركة (الجوازات) في المنفذ، ويبلغ من العمر 34 عاماً، النار مرتين على رجال الأمن في حادثين متصلين مستخدماً سلاحه الرسمي.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله عشوي أن "الواقعة حدثت في تمام الساعة 08:40 من مساء يوم أمس السبت الموافق 1/11/1439هـ، حيث تلقى مخفر شرطة الوديعة بمحافظة شرورة بلاغاً عن إطلاق نار داخل المنفذ، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ وتبين أن المواطن قام بإطلاق النار تجاه اثنين من زملائه بالمنفذ، بسبب خلاف يخص غيابه عن العمل، كما اتضح من التحقيقات الأولية، ونتج عن إطلاق النار وفاة أحدهما على الفور وإصابة آخر ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة".

وبعدما لاذ الجاني بالفرار من الموقع، تم استيقافه من قبل دوريات أمن الطرق على بعد 80 كيلومتراً من محافظة شرورة، فبادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، مما تسبب في استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، ولخطورة الموقف تم التعامل معه وإطلاق النار عليه مما نتج عنه مقتله فوراً، حسب عشوي.