بين الأحساء واليمامة.. "كعكة الصحراء"

تميز جبل وسط الصحراء المنبسطة بشكله الفريد، وكأنه قطعة من كعكة. هو "إصبع جودة" الشهير، الواقع على درب الجودي في المنطقة الشرقية، والتي تبعد عن مدينة #الدمام 150 كلم.

ورد "إصبع جودة" كثيراً في وصف الرحلات القديمة والحديثة، كمعلم يمر به طريق الجودي الرابط بين واحة #الأحساء وأرض #اليمامة منذ القدم، كما يعد أحد علامات الطرق الشهيرة.

وتقع "كعكة الصحراء"، كما يحلو للبعض تسميتها، بحمراء جودة في وادي المياه الشهير أو وادي الستار قديماً، والذي يمر من خلال درب الجودي، أحد أهم الدروب التجارية في الجزيرة العربية، حيث يقطع نفود الدهناء الوعرة.

فالجبل الرسوبي، الذي تخللته الكهوف والغيران بفعل المياه والرياح، تشكل منذ آلاف السنين بفعل المياه العذبة التي تغطي المنطقة.

إصبع جودة والجيولوجيا

يرى الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، أستاذ الجيولوجيا بجامعة الملك سعود، أن هذا الإصبع بقي وحيداً بعد أن ذابت الأرض بما حولها منذ ملايين السنين، ليبقى صامداً في وجه التغيرات الجيولوجية وعوامل كثيرة.

وقال بن لعبون: "الجبل الشهير والمنطقة ذات تشكيلات جيولوجية مهمة، ومكان للدارسين في هذه الأقسام للتعرف على التغيرات التي طرأت لهذا المكان والتجويفات داخله، فالسعودية مسرح كبير للجيولوجيا، وهناك تغيرات كبيرة في الأرض متكشفة أمام الدراسين، وهي محط أنظار جيولوجيي العالم، لما تتمتع به من مكونات هائلة".

الرحلات

وائل الدغفق، أحد الرحالة الذين تحركوا في نطاق واسع بالسعودية، نظم عددا من الرحلات للموقع عبر مجموعات من محبي الرحلات.

وأشار الدغفق إلى أن هذا المعلم البارز في المنطقة الشرقية يعتبر مقصداً لمحبي الطبيعة والأشكال الجيولوجية، لافتاً إلى أن أفضل أوقات الرحلات لإصبع جودة وخباياه هي بعد تحسن الأجواء، حيث إن المنطقة حارة في الصيف.

كذلك نشر صوراً متعددة لهذا الإصبع الشهير، ليبين بأن الجبل مجتزأ من جبل حمراء جودة، وهو موقع تاريخي يشمل كثيراً من المآثر، ومعلم بارز لدرب الجودي الذي يصل واحة الأحساء بأرض اليمامة.



ويعد الإصبع الشهير مقصداً للمصورين الفوتوغرافيين، الذين التقطوا صوراً متعددة لهذا الجبل المتجزئ.

أما الصور الأكثر انتشاراً لهذا الموقع، التقطها المصور علي الشهري، وهو رحال سعودي أيضاً.